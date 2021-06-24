Специалисты ЦСКИБ при Минкультуры Украины продемонстрировали брошюру, где представлены инструкции на случай начала полномасштабного вооруженного конфликта с РФ.

Любовь Цибульская, руководительница ЦСКИБ, сообщила, что инициатива по созданию данного документа была выдвинута сразу же после обострения обстановки на границе между РФ и Украиной. В нем указано, что нужно предпринять для подготовки своего дома, как действовать при обстрелах, и какие меры защиты от дезинформации использовать.

Планируется напечатать не менее 100 000 экземпляров данного пособия. Оно будет также размещено в Интернете. Первым делом его распространят в юго-восточной части страны. Брошюру перевели на несколько языков, включая русский. В будущем будет подготовлено аналогично пособие для журналистов, освещающих войну в Донбассе.