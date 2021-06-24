Тарас Черновол, политолог из Украины, уверен, что начало стратегического диалога между Соединенными Штатами и РФ следует считать «плохим знаком» для страны.

Недавно Нед Прайс, представитель Госдепартамента, заявил о скором начале стратегических переговоров с РФ, застрагивающих Украину. Эксперт отметил, что данное сообщение ввергает в замешательство, так как «стратегическим», по его словам, бывает только такой диалог, при котором удалось достичь определенных договоренностей, удовлетворяющих обоих. Но он невозможен между странами с противоположными взглядами на ситуацию.

Политолог надеется, что в скором времени Вашингтон объяснит, что именно он имел в виду. Пока же все выглядит так, словно США и РФ достигли определенного компромисса, в котором Украина стала «разменной монетой».