На Аляске 10 июня стартовали учения Военно-воздушных сил США, Южной Кореи и Японии, на которых планируется отработать взаимодействие между ВВС разных государств.

В маневрах представлено 20 подразделений боевой авиации из трех стран. Они выставили больше сотни летательных аппаратов, которые будут отрабатывать решение задач в соответствии с легендой учений.

Пресс-служба американских ВВС заявляет, что тренировочные полеты пройдут в обстановке, которую максимально приблизят к боевой. Учения продлятся до 25 июня.

Ранее о маневрах ВВС трех государств сообщало и информационное агентство Yonhap из Южной Кореи. Журналисты сообщили, что от этой страны на учения отправились шесть истребителей F-15K и больше ста человек личного состава ВВС.