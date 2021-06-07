Сотрудники ГИБДД теперь будут вынуждены постоянно находиться в поле зрения водителей. Эта норма прописана в проекте нового приказа МВД России, который вскоре вступит в законную силу.

Документ означает, что теперь патрульные не смогут внезапно выскакивать из-за кустов или других укрытий. В приказе говорится, что и сотрудник ДПС, и его автомобиль должны размещаться на дороге так, чтобы водители могли отчетливо их видеть. Исключениями являются лишь опасные дороги, на которых патрульная машина может скрываться за поворотами либо естественными препятствиями. То же самое разрешено в случае с наличием системы видеофиксации на трассе.

Кроме того, МВД разрешило сотрудникам ГИБДД останавливать автомобили с работающими мигалками. Но делать это можно лишь в ситуациях, когда водитель или пассажи такого авто подозревается в нарушении закона или использует машину в противозаконных целях.