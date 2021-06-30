Представители «Москвариума», расположенного на ВДНХ, сообщили, что океанариуме впервые родился восточноамериканский скат-бычерыл, которого нередко называют «улыбающимся» из-за формы его рта.

Данное учреждение работает в Москве почти 6 лет, однако в нем впервые родился детеныш бычерылов. Отмечается, что представители данного вида способны к отдельной жизни от родителей уже с самого рождения, поэтому сотрудники центра почти сразу же пересадили его в другой аквариум.

Вес новорожденного ската составил почти 500 грамм. Длина его тела без учета хвоста равна 35 сантиметрам. В настоящее время за его развитием следят опытные морские биологи. Они отметили, что детеныш хорошо питается, поэтому уже совсем скоро он увеличится в размерах и будет готов к возвращению в аквариум с взрослыми особями.