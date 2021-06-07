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Представители российского Минобороны разместили ролик, на котором демонстрируется воздушный удар, совершенный Су-34, и его последствия.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как боевой самолет выпускает четыре ракеты по заданным целям. В результате все силы условного противника были уничтожены, причем показано, что взрыв охватил очень большую площадь. В видео также показана подготовка истребителя к вылету.

В СМИ напоминают, что российские Су-34 на данный момент времени активно эксплуатируются в Сирии, где они наносят удары по военным объектам боевиков. При этом специалисты продолжают работать над их усовершенствованием, что должно еще сильнее повысить их боевую мощь.

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