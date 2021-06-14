В Германии рассматривается вопрос постепенного отказа от ношения медицинских масок. Первой его подняла министр юстиции Кристина Ламбрехт. Она предложила федеральным землям оценить санитарно-эпидемиологическое состояние и взвесить все «за» и «против» относительно средств индивидуальной защиты.

По мнению Ламбрехт, власти регионов, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, могут пересмотреть подход к ограничительным карантинным мерам. Также имеет смысл оценить угрозу увеличения количества заболевших при отказе от защитных масок.

Немецкое издание Bild Zeitung приводит заявление Ламбрехт о школах, в которых ученики «больше остальных граждан страдают от необходимости постоянно ходить в маске».

Продолжил тему вице-президент Вольфганг Кубицки. Он заявил, что если показатели заболеваемости снизятся до 35, государство просто не будет иметь морального права заставлять граждан носить маски. Поэтому от них придется отказаться. В противном случае жители регионов смогут судиться с властями федеральных земель и с государством.

По мнению Кубицки, как региональные, так и федеральные органы власти должны запустить информационную компанию, чтобы разъяснять необходимость использования масок для защиты в местах большого скопления народа или в общественном транспорте. Во всех остальных случаях необходимости в их ношении нет.