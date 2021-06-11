Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении Вооруженных сил Белоруссии имеется оружие, благодаря которому она способна успешно противостоять Североатлантическому альянсу в случае боевого конфликта. Авторы американского издания Military Watch утверждают, что в белорусском арсенале есть все, начиная с эффективных систем ПВО и заканчивая мощной боевой авиацией.

Так, белорусское небо готовы защитить от нападения потенциального противника комплексы противовоздушной обороны С-300ПС, «Тор-М2Е» и «Бук». Кроме того, в скором времени Минск намерен купить у России ЗРК С-400, которые позволят создать практически непроходимую эшелонированную защиту, которой будут не страшны даже самолеты-невидимки НАТО F-35 и F-22.

Боевые самолеты МиГ-29 и Су-30СМ способны одерживать победы в воздушном бою над основой авиапарка НАТО – истребителями F-18 и F-15. Особенно хороши Су-30, которые после модернизации получили современные системы РЭБ, а также радиолокационные станции, мгновенно распознающие врага.

Кроме того, на вооружении Белоруссии имеются транспортные вертолеты Ми-8, которые дают возможность на огромные расстояния перебрасывать оружие, боеприпасы и десантные подразделения. Ударные функции готовы в любой момент выполнить винтокрылые машины Ми-24. Они обеспечивают прикрытие с воздуха, атакуют наземные и воздушные цели, справляются с любыми другими боевыми задачами.

Вам может понравиться

США выделят 250 миллиардов долларов на технологическое противостояние с Китаем

Министерства энергетики и торговли США, а также космическое агентство NASA получат 250 миллиардов долларов на организацию технического противостояния с Китаем. Средства выделяются на производство полупроводников и комплектующих, поставки которых до

Виталий Милонов назвал “правильным” задержание видеоблогера Юрия Хованского

В среду в Санкт-Петербурге был задержан 30-летний видеоблогер Юрий Хованский, который в прошлом году исполнил песню о Норд-Осте и опубликовал ролик в сети. Задержание прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он

На учениях в Румынии с американским ЗРК Patriot произошел казус

В ходе учений Saber Guardian2021, которые прошли в минувший четверг на территории Румынии, произошел казус с американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Он произвел всего один выстрел, после чего внезапно замолчал. Организаторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 11 июня – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июня – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июня – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 11 июня – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 11 июня – ясно, до 24 °C |