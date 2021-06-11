В распоряжении Вооруженных сил Белоруссии имеется оружие, благодаря которому она способна успешно противостоять Североатлантическому альянсу в случае боевого конфликта. Авторы американского издания Military Watch утверждают, что в белорусском арсенале есть все, начиная с эффективных систем ПВО и заканчивая мощной боевой авиацией.

Так, белорусское небо готовы защитить от нападения потенциального противника комплексы противовоздушной обороны С-300ПС, «Тор-М2Е» и «Бук». Кроме того, в скором времени Минск намерен купить у России ЗРК С-400, которые позволят создать практически непроходимую эшелонированную защиту, которой будут не страшны даже самолеты-невидимки НАТО F-35 и F-22.

Боевые самолеты МиГ-29 и Су-30СМ способны одерживать победы в воздушном бою над основой авиапарка НАТО – истребителями F-18 и F-15. Особенно хороши Су-30, которые после модернизации получили современные системы РЭБ, а также радиолокационные станции, мгновенно распознающие врага.

Кроме того, на вооружении Белоруссии имеются транспортные вертолеты Ми-8, которые дают возможность на огромные расстояния перебрасывать оружие, боеприпасы и десантные подразделения. Ударные функции готовы в любой момент выполнить винтокрылые машины Ми-24. Они обеспечивают прикрытие с воздуха, атакуют наземные и воздушные цели, справляются с любыми другими боевыми задачами.