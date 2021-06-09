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Гаагский международный трибунал вновь продемонстрировал предвзятость по отношению к одной из сторон, так как оставил в силе пожизненный приговор экс-командующему войсками сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом заявила представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

Она сочла действия трибунала лицемерными, так как представителей Косово Насера Олича и Рамуша Харадиная, а также Анте Готовина из Хорватии суд ранее оправдал.

Захарова обратила внимание на грубые нарушения трибуналом прав Младича. Он даже официальным представителям не сообщал о его состоянии здоровья, а также не разрешал визит врача. Кроме того, Младича не захотели отпустить на лечение в Россию или Сербию, хотя для этого предоставлялись государственные гарантии обеих стран.

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