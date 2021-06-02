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Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши, отметил, что в Варшаве тщательно изучают инцидент со снятием с авиалайнера польского перевозчика LOT Андрея Пивоварова, экс-руководителя организации «Открытая Россия», которая признана нежелательной в РФ, в аэропорту Пулково.

Согласно словам польского дипломата на данный момент времени они собирают и анализируют данные, проверяя законность осуществленных российскими властями мер. Если окажется, что они противоречат воздушному праву или международным правилам, то Польша потребует от РФ объяснений, воспользовавшись своими дипломатическими каналами.

Представитель внешнеполитического ведомства Польши при этом отметил, что если учесть действия «нашего восточного соседа», то не исключено, что речь идет о провокации. Однако Пшидач согласился с тем, что данный инцидент не похож на случай, произошедший в Белоруссии, где была проведена экстренная посадка самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

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