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Совсем скоро Литве пройдут натовские учения «Балтийская крепость», которые станут самыми крупными в 2021 году. Ожидается, что в них примут участие 7 государств Североатлантического альянса, среди которых Великобритания, Португалия, Польша, Канада и прибалтийские страны.

Основная фаза маневров будет проходить в Балтийском море, однако отдельные этапы вынесены на сушу. Где отрабатывать военные тактики и стратегии будут английские и португальские пехотинцы, а также береговые подразделения Литвы.

Учения «Балтийская крепость» дает возможность курсантам, которые проходят обучение по международным лекалам НАТО, получить в свое распоряжение реальные войска и условия для отработки командных действий. Маневры проводятся с 2008 года под руководством американских высокопоставленных военнослужащих.

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