читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Лукашенко, белорусский лидер, отметил, что жители Германии должны будут еще как минимум 100 лет стоять на коленях перед народом Белоруссии и молиться о том, что им удалось родиться на свет после Второй мировой войны.

Согласно его словам, граждане Польши, ФРГ и всего Евросоюза должны носить белорусов на руках, а не «душить» его, так как именно они помогли спасти Запад от нацистов. Он добавил, что ограничительные меры, которые были введены европейскими странами в отношении ряда граждан и компаний Белоруссии, носят символический характер.

По мнению белорусского президента, страны Запада так ничему и не научились после войны. Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии сравнило введение санкций с объявлением войны СССР нацистской Германией. Дипломаты назвали «кощунством» утверждение нового санкционного пакета 22 июня, считающегося Днем памяти и скорби.

Вам может понравиться

Учёные выяснили, что коронавирус способен изменять клетки крови

Специалисты из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии заявили о способности коронавируса влиять на клетки крови. Для анализов учёные взяли около четырёх миллионов клеток крови у
  • Анна
  • 21.06.2021
  • читать 1 минуту

Флот Великобритании передаст украинским ВМС два противоминных корабля

В украинском информагентстве «Думская», сославшись на собственные источники, отметили, что украинские ВМС скоро получат от британского флота 2 противоминных судна Sandown. Указывается, что поставка новых кораблей будет осуществлена уже в

Россиянам рассказали о побочных эффектах от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Российские специалисты рассказали о побочных эффектах вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Как отмечается, обе вакцины ставятся в два этапа, и побочная реакция может возникнуть как после первой прививки,
  • Анна
  • 21.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 31 °C | город Мытищи: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июня – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 23 июня – облачно с прояснениями, до 36 °C | Подольск: погода, 23 июня – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 23 июня – небольшая облачность, до 28 °C |