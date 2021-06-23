Александр Лукашенко, белорусский лидер, отметил, что жители Германии должны будут еще как минимум 100 лет стоять на коленях перед народом Белоруссии и молиться о том, что им удалось родиться на свет после Второй мировой войны.

Согласно его словам, граждане Польши, ФРГ и всего Евросоюза должны носить белорусов на руках, а не «душить» его, так как именно они помогли спасти Запад от нацистов. Он добавил, что ограничительные меры, которые были введены европейскими странами в отношении ряда граждан и компаний Белоруссии, носят символический характер.

По мнению белорусского президента, страны Запада так ничему и не научились после войны. Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии сравнило введение санкций с объявлением войны СССР нацистской Германией. Дипломаты назвали «кощунством» утверждение нового санкционного пакета 22 июня, считающегося Днем памяти и скорби.