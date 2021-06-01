ВС Украины днем 31 мая обстреляли школу, детский сад и ясли в населенном пункте Золотое-5. По мнению представителей «Луганского информационного центра», обстрел намеренно производился в те часы, когда в учреждении были дети.

Ольга Кобцева, которая представляет самопровозглашенную ЛНР в Трехсторонней контактной группе, сообщила, что дети, к счастью, не пострадали. Однако они были сильно напуганы выстрелами и взрывами.

Также Кобцева заявила, что Киев стремится дестабилизировать ситуацию всеми возможными способами. Они не останавливается даже перед такими методами, как дневные обстрелы детских учреждений.

«Луганский информационный центр» также сообщает, что представители республики в СЦКК уже оценили результаты обстрела. В школе и детском саду от взрывов вылетели стекла. Кроме того, повреждено остекление и в расположенном в непосредственной близости от учреждений многоквартирном жилом доме.