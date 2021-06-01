В Литве испугались возможности лишиться российского газа из-за санкций на белорусский трубопровод «Ямал – Европа», которые собираются наложить западноевропейские страны.

Дайнюс Крейвис, глава литовского Минэнерго, отметил, что данные ограничения нанесут сильный удар по транзиту голубого топлива в Калининградскую область. Эксперты отмечают, что литовские власти на самом деле беспокоятся не за Калининград, а за самих себя, так как на территорию Литвы газ из РФ идет по тому же газопроводу.

Главными инициаторами санкций являются Германия и Британия. Для немецких властей прекращение поставок газа из Белоруссии стало бы отличным решением, так как в этом случае они смогут оправдать запуск «Северного потока – 2» и при этом не снизить важность транзита голубого топлива через Украину.