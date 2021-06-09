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Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, отметил, что Соединенные Штаты продолжают утаивать важные факты по авиакатастрофе MH17 в Донбассе, не желая передавать соответствующие спутниковые фотоснимки.

Согласно его словам, американская сторона все еще не желает предоставить снимки со спутников, сделанные летом 2014 года во время крушения малазийского Boeing на территории Донбасса. Ранее суд в Нидерландах прямо заявил, что американцы вряд ли опубликуют данные материалы, поэтому для них этот вопрос закрыт. Тем самым происходит утаивание важных фактов, считает глава МИД РФ.

В СМИ напоминают, что, согласно предварительным итогам расследования, проведенного специальной следственной группой, авиалайнер был подбит с использованием ЗРС «Бук», которая принадлежала 53-й бригаде российских вооруженных сил. В России при этом заявили, что данный комплекс находился на вооружении Украины, предоставив соответствующую информацию.

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