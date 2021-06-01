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Американские специалисты CSBA отметили, что зарубежные базы Соединенных Штатов совершенно беззащитны перед КНР и РФ, поэтому в них нужно полностью обновить систему вооружений.

В настоящее время американские вооруженные силы обладают более 800 объектами за рубежом, однако размещенные на них установки ПВО были разработаны несколько десятилетий назад. При этом потенциальные противники смогли значительно продвинуться в плане ударного вооружения. В результате российская или китайская армия сможет пробиться через оборону данных баз, используя беспилотники или огромное число ракет.

Аналитики отмечают, что Китай обладает 1,2 тысячами ракет малой дальности и 300 снарядами, способными пролететь несколько тысяч километров. Китайские ВВС состоят из стратегических бомбардировщиков, некоторые из которых могут нанести удары по территории США. РФ при этом несет большую угрозу для американских баз, находящихся в Европе. Защитить данные объекты специалисты советуют при помощи многослойной ПРО, базирующейся на перспективных технологиях.

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