Украина задумала наладить производство своих минометов «Молот» на территории Восточной Европы и уже ведет переговоры сразу с несколькими государствами. Среди них, к примеру, Польша и Болгария. Компании из этих государств не против инициативы, однако им нужны гарантии безопасности оружия.

Инженер-конструктор украинского предприятия «Маяк» Александр Гордеев рассказал, что планируется производство минометов на польских и болгарских заводах. Кроме того, предприятия будут изготавливать и мины калибров 120, 82 и 60 миллиметров.

Разработчики миномета анонсируют также создание термобарических мин, которые будут отличаться от остальных увеличенным радиусом поражения целей и способностью выжигать все живое. Всего инженеры разработали около трех десятков видов боеприпасов, что, по мнению Гордеева, сделает Украину ведущим их поставщиком.

Напомним, что миномет «Молот» вполне можно было бы назвать отличным оружием, если бы он время от времени не взрывался. Подобные случай уже фиксировались как на учениях, так и в ходе боевых действий. Сейчас завод «Маяк» предпринимает все усилия, чтобы сделать оружие максимально безопасным, улучшив его конструкцию.