Москва должна задуматься об ответе на попытки НАТО разместить на территории Украины свои военные базы с ядерным оружием. Для этого России необходимо рассмотреть варианты с обустройством собственных объектов на Кубе и в других странах, расположенных в непосредственной близости от США.

Военный эксперт Константин Сивков, в интервью изданию «ФАН», рассказал о недавнем выступлении президента РФ Владимира Путина. Глава государства допустил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, после чего на ее территории появятся военные базы США.

В ответ Россия может заявить о возможных космических угрозах и разместить на Кубе ядерные бомбы, мощность которых составить около 100–150 мегатонн. Так Москва получит весомый аргумент для торга с США и обезопасит себя от американских военных на территории Украины.