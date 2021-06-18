На слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США генерал Глен Ван Херк, глава Северного командования США и Североамериканского командования противоракетной и противовоздушной обороны США и Канады (NORAD), выступил с разъяснениями, в которых изложил свою озабоченность активным совершенствованием российских и китайских подводных лодок.

Генерал Ван Херк отметил, что подводный флот России намерен расти устойчивыми темпами, как качественно так и количественно, и станет представлять собой серьезную проблему для Соединенных Штатов в течение ближайших пяти лет. В частности, российские передовые подводные лодки класса «Ясень» почти такие же тихие, как и самые совершенные американские подводные лодки, которые считаются лучшими в мире по малошумности. Кроме того, ВМС Китая проходят быструю модернизацию и вскоре могут составить конкуренцию лучшим американским и российским подводным лодкам.

По итогам слушаний в американском Конгрессе издание «1945» (19FortyFive) сделало обзор новых «подводных угроз», обозначенных для ВМС США со стороны России и КНР.

Российская подводная угроза

«Россия только что выставила на вооружение вторую субмарину класса «Северодвинск» (это наименование обычно используют для класса «Ясень» в НАТО), который находится на одном уровне с нашим, – пояснил генерал Ван Херк законодателям. – Эти субмарины станут прямой угрозой у наших восточных и западных берегов, которой никогда ранее у нас не было».

Как уточняет 19FortyFive, класс «Ясень» – новейшие и самые современные в России атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Этот новый тип вооружений попал в заголовки газет, когда в 2018 году субмарина класса «Ясень» смогла избежать обнаружения в течение нескольких недель во время своего похода в Атлантике, к большому ужасу американских военно-морских командиров. «Ясени» все еще строятся и сдаются в эксплуатацию ВМФ России, а после завершения строительства их будет на вооружении около десятка единиц.

Китайская подводная угроза

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая также быстро развертывает серию современных подводных лодок, и «уже в недалеком будущем@, через 5-10 лет, Китай будет на том же уровне по ядерным субмаринам, что и Россия», по словам Ван Херка на заседании в Палате представителей. Согласно пояснениям 19FortyFive, генералом имеется в виду китайский тип 093 класса Shang.

Генерал Ван Херк также отметил, что в знак признания растущего значения Арктики как для России, так и для других арктических стран, российский флот недавно продемонстрировал свою военно-морскую мощь, отправив три свои самые современные подводные лодки сквозь полярные льды у российского архипелага Земля Франца-Иосифа, группы островов менее чем в 600 милях от Северного полюса.

«Все более боеспособные подводные силы Китая и России подчеркивают важность боеспособности военно-морских сил для безопасности США – и указывают на то, что историческая монополия Соединенных Штатов на военно-морскую мощь и, в частности, на возможности подводных лодок, ослабляется», – делает вывод обозреватель 19FortyFive.