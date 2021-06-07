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Конфликт между Китаем и Соединенными Штатами в Тайваньском проливе может перерасти в Третью мировую войну. В настоящий момент дело еще не дошло до вооруженного столкновения, однако ситуация ухудшается практически ежедневно.

Так, над проливом постоянно кружат то американские, то китайские боевые самолеты. Корабли США и Китая уже давно находятся в проливе и малейшее недоразумение может спровоцировать серьезный морской бой.

Эксперты рекомендуют не забывать и о том, что в руках обеих стран имеется ядерное вооружение. По оценкам аналитиков, Китай располагает примерно тысячей ядерных боеголовок, а в распоряжении США есть 1357 стратегических ракет.

Главная проблема кроется в том, что в Тайваньском проливе у США нет никаких шансов одолеть Поднебесную империю. Поэтому если вспыхнет вооруженное столкновение и Вашингтон почувствует близость поражения, он может задействовать ядерные боеголовки. Китай ответит тем же, что и приведет к началу новой мировой войны.

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