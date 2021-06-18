Для иностранных лиц ОАЭ привлекательны налоговыми льготами и надежной банковской системой. Правительство для привлечения иностранного капитала создало благоприятные условия для бизнеса, поэтому здесь хотят зарегистрировать компанию многие предприниматели из-за границы. Подробнее о регистрации фирмы в Эмиратах можно узнать по ссылке https://dynasty-uae.com/nashi-uslugi/otkrytie-kompanii-v-oae у специалистов консалтинговой организации.

Какие преимущества открытия компании в ОАЭ?

Самостоятельно открыть компанию в Дубае сложно, поэтому рекомендуется сразу обращаться за профессиональной помощью к специалистам. Они помогут быстро и грамотно зарегистрировать фирму и проконсультируют по всем вопросам.

Среди основных плюсов регистрации компании в Эмиратах можно назвать:

налоговые льготы;

гарантия безопасности и полной конфиденциальности;

государственная защита интересов владельцев от слияния или поглощения;

упрощенный способ вести отчетность;

надежные банки;

стабильность местной валюты;

выгодное географическое положение страны.

Высокое развитие экономики, удобное нахождение на карте мира, стабильность банков способствуют успешному ведению бизнеса в сфере международной торговли, финансов, туризма и др.

Какие типы компаний можно открывать в ОАЭ иностранцам?

Для иностранных предпринимателей в ОАЭ разрешается открывать местные, оншорные, оффшорные фирмы. Стоимость регистрации отличается и зависит не только от типа, но и места расположения (эмират, СЭЗ).

Местную компанию можно зарегистрировать в одном из эмиратов. Если раньше обязательно требовался партнер-гражданин страны, то сейчас это ограничение касается только отельного, страхового, нефтяного, банковского бизнеса.

Для открытия такой фирмы не нужен уставный капитал, а покупка объектов недвижимости дешевле, чем во фри зонах. В СЭЗ открывают оншорные фирмы, при этом в каждой зоне установлены свои правила и требования к размеру УК.

Для владельцев таких компаний предусмотрена виза резидента ОАЭ и возможность получения налогового сертификата. Оффшор можно открыть только во фри зоне, причем это на 100% иностранная компания, предназначенная для оптимизации бизнеса.

Вести деятельность разрешается исключительно за пределами страны, а к основным ее преимуществам относится пользование налоговыми льготами, гарантия конфиденциальности, открытие банковского счета в любом банке страны, отсутствие отчетности и требований к числу акционеров.

Привлекают иностранных бизнесменов в Эмираты налоговые льготы (отсутствуют большинство их видов), а также высокое развитие экономики и инфраструктуры. Для регистрации потребуется разный пакет документов, поэтому лучше обратиться в консалтинговую организацию. Специалисты помогут со сбором документов, их переводом и нотариальным заверением.