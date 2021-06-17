Киев обновляет свой парк авиации и уже приобрел у Турции ударно-разведывательные беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2». Пришло время сделать еще один шаг и купить натовские самолеты, пишет американское информационное агентство «Defense Blog». Автор также заявляет, что Украина имеет реальную возможность сделать это.

В качестве замены устаревшим и находящимся в ужасном техническом состоянии советским истребителям Су-27 компания Lockheed Martin предложила Киеву приобрести свои самолеты F-16 в модификации Block 70/72. Разумеется, уже бывшие в употреблении, однако все еще отвечающие стандартам Североатлантического альянса. А новые истребители Украина все равно не сможет себе позволить.

Представители Lockheed Martin заявляют, что F-16 существенно превосходят советские Су-27, поэтому Киев с их помощью сможет усилить свои военно-воздушные силы. Вполне вероятно, потом придет время для следующего шага и приобретения F-35.

По мнению экспертов, предложение для Украины довольно заманчивое, однако с ее дырой в оборонном бюджете даже его принять она вряд ли сможет. Все дело в том, что американские истребители требуют немалых затрат на обслуживание и подготовку к полетам, которые Киев просто не потянет.