читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев обновляет свой парк авиации и уже приобрел у Турции ударно-разведывательные беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2». Пришло время сделать еще один шаг и купить натовские самолеты, пишет американское информационное агентство «Defense Blog». Автор также заявляет, что Украина имеет реальную возможность сделать это.

В качестве замены устаревшим и находящимся в ужасном техническом состоянии советским истребителям Су-27 компания Lockheed Martin предложила Киеву приобрести свои самолеты F-16 в модификации Block 70/72. Разумеется, уже бывшие в употреблении, однако все еще отвечающие стандартам Североатлантического альянса. А новые истребители Украина все равно не сможет себе позволить.

Представители Lockheed Martin заявляют, что F-16 существенно превосходят советские Су-27, поэтому Киев с их помощью сможет усилить свои военно-воздушные силы. Вполне вероятно, потом придет время для следующего шага и приобретения F-35.

По мнению экспертов, предложение для Украины довольно заманчивое, однако с ее дырой в оборонном бюджете даже его принять она вряд ли сможет. Все дело в том, что американские истребители требуют немалых затрат на обслуживание и подготовку к полетам, которые Киев просто не потянет.

Вам может понравиться

Sina: Украинский ЗРК СД-300 сможет сбивать самолеты и баллистические ракеты на расстоянии 100 километров

Украина разрабатывает зенитно-ракетный комплекс SD-300, который способен поражать всевозможные воздушные цели на расстоянии до 100 километров. Макет этого ЗРК она представила на выставке «Вооружения и безопасность-2021», которая проходит сейчас в

Military Watch: Полеты российских бомбардировщиков Ту-95 над Аляской призваны разорить ВВС США

Российские «Медведи» делают все возможное, чтобы разорить американские ВВС, пишет издание Military Watch. Эксперты поясняют, что бомбардировщики Ту-95МС стали все чаще летать над Аляской, вынуждая то и дело отправлять на

Эксперт NI рассказал, чего ВС США не хватает для победы над Россией

Для победы над Россией США должны атаковать её одновременно с нескольких направлений и доменов, пишет американский эксперт издания The National Interest Крис Осборн. Он заявляет, что речь идет не только
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июня – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 17 июня – небольшая облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июня – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 17 июня – облачно с прояснениями, до 29 °C | Подольск: погода, 17 июня – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 17 июня – небольшой дождь, до 22 °C |