Компания Apple показала новую операционную систему для Mac под название macOS 12 Monterey. Презентация состоялась на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021.

В новой ОС появилась функция Universal Control. Благодаря ей обеспечивается универсальная работа устройств ввода на различных гаджетах Apple. Множество доработок получил браузер Safari. В частности, изменениям подвергся дизайн, было оптимизировано энергопотребление, появилась возможность добавлять вкладки в группы и множество других изменений.

Кроме того, в macOS стало доступно приложение Shortcuts, которое работает также, как и в iOS. Также стали доступны все новые функции FaceTime, режим Focus и так далее.

Как сообщается, релиз новой операционной системы состоится осенью.

Недавно в компании Apple сообщили о намерении выпустить смартфон с гибким экраном к 2023 году. Также компания выделила 45 миллионов долларов производителю Corning для разработки защитного стекла для гибкого смартфона.