США и другие союзники по НАТО намерены развернуть в Европе к 2030 году 450 истребителей F-35, заявил генерал ВВС США Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе. Об этом сообщает портал Military.com.

Заявление американского генерала было сделано в ходе обсуждения в Атлантическом совете, в рамках его сообщения о том, что коалиция стран Запада продолжает наращивать свой истребительный потенциал самолетов пятого поколения. «Это огромные возможности. И если бы я был потенциальным противником НАТО или Европы, я бы не хотел этого слышать», – отметил Уолтерс.

Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе указал на то, что парк из 450 F-35 по всей Европе, развернутый в течение следующего десятилетия, станет заметным увеличением по сравнению с нынешним уровнем. На данный момент, согласно веб-сайту производителя F-35 корпорации Lockheed Martin и другим публичным заявлениям, по меньшей мере 49 этих самолетов были поставлены европейским союзникам США по НАТО, включая Великобританию, Норвегию, Италию, Нидерланды и Данию, и еще десятки на подходе.

Заявление Уолтерса прозвучало на фоне уже начатого неуклонного наращивания присутствия F-35 в Европе. Истребители-невидимки F-35 периодически поставляются в Европу с 2017 года. По всему миру в целом, согласно данным Lockheed Martin, в настоящее время эксплуатируются более 600 истребителей F-35 на почти 30 авиабазах.

Авиабазу Лейкенхит в Англии этой осенью планируется сделать первым из пунктов постоянного базирования F-35 ВВС США в Европе. Также в Лейкенхите будет базироваться 495-я истребительная эскадрилья, входящая в состав 48-го истребительного авиаполка Королевских ВВС Великобритании, которая станет первой британской эскадрильей с F-35 на вооружении и получит прозвище «Валькирии».

Генерал Уолтерс, выступая в Атлантическом совете, также сказал, что он рад известию о том, что ускоряется разработка по запланированной ВВС США программе создания истребителя следующего поколения для завоевания превосходства в воздухе – NGAD, как единой мощной платформы с сетью, потенциально включающей усовершенствованный истребитель наряду с датчиками, оружием и дронами. Он добавил, что у Германии, Великобритании и Франции также есть инициативы в разработке потенциального истребителя шестого поколения, который будет сочетаться с автономно действующим оружием или дронами.