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Китайские власти намерены использовать искусственный интеллект для охоты на НЛО, которые в последнее время все чаще возникают из ниоткуда и пугают американских военных. Издание South China Morning Post пишет, что ИИ сможет в случае встречи с неопознанным летающим объектом идентифицировать его и своевременно разглядеть угрозу.

Авторы напомнили, что в США за последние несколько месяцев несколько раз видели подобные объекты. Причем не только в небе, но и под водой. Китай относится к этим фактам предельно серьезно, поэтому намеревается открыть охоту и вплотную заняться изучением НЛО.

В издании озвучивается мнение, что неопознанные летающие объекты вряд ли прилетают с других планет. Скорее всего, они разрабатываются людьми, однако кто из крупнейших стран сумел разработать уникальные технологии, выяснить пока не представляется возможным. Использование искусственного интеллекта позволит фиксировать любые мелочи при встрече с «летающими тарелками», получать информацию со спутников, чтобы удостовериться в земном происхождении НЛО, проводить идентификацию с использованием обширных баз данных.

Вполне вероятно, считают авторы, речь идет всего лишь о беспилотных аппаратах, которые сегодня производятся в огромном разнообразии. Но эту версию также нужно подтвердить весомыми доказательствами, что и поможет сделать искусственный интеллект.

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