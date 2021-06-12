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Коронавирусы, родственные спровоцировавшему пандемию Covid-19 SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в различных популяциях летучих мышей. Такой вывод сделали китайские биологи, которые провели масштабное исследование.

Они внимательно изучили фекалии, слюну и мочу нескольких разновидностей летучих мышей, обитавших в 2019–2020 годах в провинции Юньнань. Это помогло обнаружить еще 24 новых генома коронавирусов. Четыре из них оказались очень похожими на SARS-CoV-2.

По словам ученых, один из обнаруженных геномов оказался практически точной копией патогена, который второй год будоражит все человечество. Он отличается от SARS-CoV-2 лишь строением спайкового белка, используемого для прикрепления к клеткам организма.

По мнению ученых, летучие мыши остаются главным источником коронавирусов. Они развиваются в их организме, но в дальнейшем могут перейти к человеку либо напрямую, либо через других животных.

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