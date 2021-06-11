В комментариях под статьей китайского издания «Гуаньча» жители КНР рассказала, что они думают о Джо Байдене, лидере США.

Опубликованный материал посвящен недавнему выступлению американского президента, в котором он отметил, что его грядущий визит в Европу должен показать Пекину и Москве, что отношения между европейскими странами и Соединенными Штатами крайне близки. Однако китайских пользователей лишь рассмешила попытка Байдена запугать РФ и Китай с помощью союза Вашингтона и Брюсселя.

Один из читателей газеты отметил, что лидер США постоянно помнит лишь о КНР и России, что можно считать симптомом болезни Альцгеймера, когда человек зацикливается на одной вещи. Другой комментатор назвал Байдена «сонным Джо» и заявил, что в действительности он очень напуган, поэтому и «свистит по дороге для храбрости».