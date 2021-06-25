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Российская субмарина «Князь Олег» еще только собирается приступить к испытаниям, однако Пентагон уже паникует. Он видит в этой атомной подводной лодке серьезную угрозу для себя, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации отмечают, что возможности подлодки действительно впечатляют. Она вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», давно нагоняющими страх на Соединенные Штаты. Кроме того, в арсенале субмарины имеются противолодочные ракеты «Вьюга», которые запускаются через торпедные аппараты.

Китайские эксперты заявляют также, что Россия слишком самоуверенно подходит к испытаниям этого атомохода. Все дело в том, что после первого спуска на воду обычно проверяются работоспособность энергосистем и двигателя. Однако РФ хочет несколько расширить программу и произвести пуск «Булавы». Это означает, что подлодка будет принята в состав ВМФ раньше, чем запланировано.

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