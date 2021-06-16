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Тайфун, который пронесся над Северной Кореей в 2020 году, уничтожил посевы и сорвал планы страны по выращиванию зерна. Это привело к нехватке продовольствия, последствия которой граждане КНДР совсем скоро ощутят на себе.

Такое заявление сделал глава республики Ким Чен Ын. Он отметил, что ситуация с зерном становится слишком напряженной, и дал поручение предпринять все необходимые меры для ее стабилизации.

Агентство Associated Press называет проблемы, с которыми сегодня столкнулась экономика Северной Кореи, результатом неэффективного управления. Если раньше на нее оказывали негативное воздействие только американские санкции, то сейчас к ним добавилась еще и пандемия коронавируса. Что и привело к серьезному кризису. Одним из аспектов которого стала напряженная ситуация с продовольствием.

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