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Состояние Вооруженных сил Украины на данный момент является плачевным, заявил киевский военный эксперт Валентин Бадрак. Он отметил, что Запад немного помогает техникой, однако отправляет своим партнерам лишь устаревшие и недолговечные виды вооружений.

Специалист рассказывает, что в подавляющем большинстве случаев Украина получает прошедшие модернизацию старые танки и боеприпасы либо боевые машины, которые неоднократно ремонтировались. Их состояние нельзя назвать удовлетворительным.

В основном технику поставляют только Соединенные Штаты да Канада. Остальные страны не торопятся вооружать Украину, а лишь высказывают глубокую обеспокоенность событиями на Донбассе. Германия вообще отказалась поставлять Киеву летальное вооружение.

В результате у ВСУ нет современного оружия, а Украина является полностью зависимой от поставок Запада, что не может говорить о ее самостоятельности.

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