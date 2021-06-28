В эфире программы «Соловьев. Live» политолог Яков Кедми прокомментировал инцидент с эсминцем Defender в Черном море и реакцию России на вторжение в ее территориальные воды. Он отметил, что для англичан, шведов, французов и «прочей швали», время от времени заплывающей к российским берегам, этот эпизод станет хорошим уроком.

По словам Кедми, превосходство Великобритании на море давно в прошлом. Любые попытки возродить его самостоятельно или с привлечением сил НАТО обречены на неудачу. Россия продемонстрировала, что готова отвечать на любые выпады Североатлантического альянса и пресекать провокации независимо от того, кто их организует.

Кедми также заявил, что если НАТО продолжит подобные действия, РФ может напомнить ему о Балаклаве, только теперь уже на морских просторах.

Напомним, что эсминец Defender был выдворен из российских территориальных вод предупредительной стрельбой и бомбометанием с самолета Су-24М. Британия заявляет, что корабль совершал «мирный проход» и никакой стрельбы в свою сторону не видел. Хотя видеозаписи и свидетельства очевидцев говорят об обратном.