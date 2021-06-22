Выход Соединенных Штатов из договора ДРСМД был призван создать России целый ряд дополнительных проблем. Он дал Вашингтону относительную свободу действий и позволил разместить на европейского территории свои ракеты, повысив уровень напряженности вблизи границ РФ.

Однако эксперты китайского издания Jinriwabao уверены, что от разрыва договора выиграла и Россия. Мало того, они заявляют, что США допустили серьезную ошибку, так как развязали руки РФ. И обеспечили для нее возможность создать смертоносное оружие против НАТО.

Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Они и раньше были угрозой для Североатлантического альянса, но сейчас их мощь увеличится в несколько раз.

Все дело в том, что специально для ОТРК «Искандер» российские конструкторы разработали новейшую ракету, делающую бесполезными те средства ПВО и ПРО, которые США разместили по всей Европе.

Китайские эксперты отмечают, что этот боеприпас невидим для радиолокационных станций, поэтому он легко обойдет противоракетную оборону потенциального противника. Кроме того, ракета управляется на протяжении всего полета, обладает отличной маневренностью и развивает огромную скорость. Радиус действия пока составляет 500 км, однако благодаря разрыву ДРСМД Москва может увеличить его в несколько раз. Все это позволит «Искандеру» в считанные минуты стереть с лица земли не меньше десятка столиц Европы, если НАТО вдруг решится на прямую агрессию против России.