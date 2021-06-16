Курс криптовалют резко упал после новых максимумов, однако в середине июня рынок начал восстанавливаться. Различные международные корпорации планируют интегрировать их в платежные системы или инвестируют часть своих денежных резервов в криптовалюты – и экономика Германии разделена по этому вопросу.

Почти каждая вторая компания страны рассматривает криптовалюты как инструмент для спекулянтов (54% опрошенных), считает их слишком сложными (53%) или подходящими только для преступников, которые занимаются отмыванием денег или финансированием терроризма (46%).

Однако почти столь же широко распространена точка зрения, что, например, биткоин превращается в цифровое золото, которое может служить альтернативным финансовым вложением (46%), или что криптовалюты, как правило, являются безопасной альтернативой существующей денежной системе (44%).

Примерно каждая третья компания считает, что цены на криптовалюты резко упадут в ближайшие несколько лет (37%), но столько же говорят, что криптовалюты подходят в качестве долгосрочных инвестиций (39%).

Информация основана на опросе, проведенном Bitkom Research по инициативе цифровой ассоциации Bitkom. По телефону были опрошены 652 человека, ответственных за цифровые технологии или блокчейн в компаниях с 50 и более сотрудниками в Германии. Опрос репрезентативен. Был задан вопрос: «В какой степени вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о криптовалютах?».

Руководители банков значительно более позитивны, чем экономика в целом

Примечательно, что ответственные лица в банках и других поставщиках финансовых услуг оценивают криптовалюты гораздо более положительно, чем экономику в целом. Из них только 46% считают, что криптовалюты в первую очередь подходят для спекуляций, но 62% рассматривают их как безопасную альтернативу устоявшейся денежной системе.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что криптовалюты подходят для долгосрочных инвестиций, и только каждый четвертый (28%) ожидает значительного падения цен в ближайшие годы.