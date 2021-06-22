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Аналитики NBER выяснили, что за последние четыре десятилетия зарплаты обычных работников в Соединенных Штатах упали на 15 процентов. Причиной этому является автоматизация труда с использованием искусственного интеллекта.

Рабочие процессы начали автоматизировать не только на производственных предприятиях, но и в офисах. Отмечается, что у специалистов, имеющих высшее образование, заработанная плата постоянно растет, а у рабочих без образования она быстро снижается. Эксперты указывают на то, что в результате автоматизации через 3-4 года компании сократят до 85 000 000 рабочих мест. К примеру, в банковской сфере в течение 10 лет из-за использования роботов с ИИ своих должностей лишатся 200 000 сотрудников.

В отчете указывается, что неравенство в доходах среди разных групп работников, которое вызвано роботизацией, резко увеличивается. По этой причине аналитики рекомендуют подготовить меры для контролирования процесса внедрения ИИ. В ином случае в будущем могут возникнуть серьезные социальные волнения.

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