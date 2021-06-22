В Минске состоится международная выставка вооружений «Милекс-2021», в которой примет участие холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех. Выставка пройдёт с 23 по 26 июня.

Как сообщается, на выставке «Технодинамика» представит артиллерийские боеприпасы нового поколения, такие как 125-мм танковый выстрел ЗВБМ23 и экспериментальный образец «Манго-М», являющийся улучшенным ЗВБМ17. Они предназначаются для атаки по танкам, которые имеют усиленную защиту, а также по иным бронированным целям. Указанные боеприпасы получили улучшенную на 20% бронепробиваемость, а их дальность атаки составляет около двух километров.

Кроме того, будут продемонстрированы парашютные системы «Поиск», разработанные Ивановский парашютным заводом «Полёт». Указывается, что такими парашютами легче управлять, и благодаря этому проще приземлиться в труднодоступных местах.

Ранее мы сообщали об уникальном новом боеприпасе, который разработали инженеры из ЦНИИ точного машиностроения. Он предназначен для защиты бронетехники от высокоточных снарядов и ракет.