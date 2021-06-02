На очередном международном форуме «Армия-2021» холдинг «Технодинамика» планирует представить демонстрационный образец новейшей 80-миллиметровой РСЗО. Также сообщается, что к 2024 году возможно начало серийного производства этой реактивной системы залпового огня.

Игорь Насенков, возглавляющий холдинг, заявляет, что по плану к 2023 году разработка нового вида вооружения должна быть полностью завершена. Сразу же после этого «Техмаш» приступит к испытаниям. Вполне вероятно, что к концу 2024 года начнется массовое производство и поставка РСЗО в войска.

Непосредственно вопросами разработки занимается НПО «Сплав». Именно это научно-производственное объединение является создателем всех российских систем залпового огня – новых «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также хорошо известных установок «Град», «Смерч» и «Ураган».