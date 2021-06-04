Хакерам удалось продать исходные коды некоторых игр компании CD Project RED.

Как сообщается, об утечке было известно ещё в начале февраля, причём компания заявила об этом официально. Спустя два дня после этого, хакеры опубликовали полученную информацию на файлообменнике, и попросили за неё 7 миллионов долларов. Однако до сих пор неизвестно, был ли лот настоящим.

Спустя некоторое время лот был снят с продажи, так как был найден покупатель, предложивший больше денег. Детали сделки держатся в секрете.

После продажи были выставлены запароленные архивы игровых проектов, а также части движка игры RED Engine. Также предлагается документация на игры компании – The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 и Thronebreaker: The Witcher Tales. Желающим приобрести эти сведения нужно выйти на связь с хакерами. Приобрести пароль на документацию можно за 10 тысяч, при этом для оплаты принимается только криптовалюта.

Официальных комментариев от CD Project RED на данный момент не последовало.

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