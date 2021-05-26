Компании The Pokemon Company и Nintendo раскрыли даты выхода следующих игр для консолей серии Pokemon.

Как сообщается, выход Brillant Diamond и Shining Pearl запланирован на 19 ноября. Эти игры являются ремейками Pokemon Diamond и Pokemon Pearl соответственно.

Выход игры Pokemon Legends: Arceus запланирован в следующем году – на 22 января. Согласно имеющейся информации, эта игра представляет собой приключение в открытом мире, которое будет происходить в феодальном Синно. В качестве базы игрока выступит местная деревня. Игрокам нужно будет путешествовать по большой территории, заниматься ловлей существ, а также участвовать в пошаговых стратегиях.

В настоящее время в Nintendo eShop доступен предзаказ игры. Её можно купить за 5399 рублей.

Ранее в Сети был опубликован геймплейный трейлер шутера Pioner от российской студии. Релиз игры должен состояться в конце этого года.