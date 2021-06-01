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Российская сторона может и не знать об использовании Арменией в ходе Второй Карабахской войны оперативно-тактических ракет «Искандер». Все дело в том, что глава правительства Никол Пашинян игнорировал необходимость ставить в известность командование войск РФ.

Такое заявление сделал экс-начальник Генштаба армянских ВС Тиран Хачатрян. Он отметил, что в целом решение о применении любого ракетного оружия должно приниматься верховным главнокомандующим войск. Однако по условиям соглашения с Россией ОТРК «Искандер» Армения имеет право задействовать лишь в крайних случаях и после согласования с российским командованием.

«Был там вопрос, что необходимо было запустить ракеты, и была задача согласования с русскими, а он (Никол Пашинян. — Ред.) „кто такие русские, я сказал“ и другое подобное поведение демонстрировал», – сообщил Тиран Хачатрян.

Сегодня об использовании Арменией «Искандеров» ничего не известно. Но после заявления бывшего начальника Генштаба становится понятно, что даже если Ереван и запускал эти ракеты, Россия об этом ничего не знала.

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