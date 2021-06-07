Группа специалистов сообщила, что благодаря магнитным пластинам с покрытием, изготовленным из графена, можно почти в десять раз повысить объемы жестких дисков, не меняя их размеры.

Современный винчестер состоит из платиновой пластины и магнитной головки, необходимой для чтения и записи файлов. За последние тридцать лет плотность записи на жесткий диск возросла в 4 раза, однако эксперты отмечают, что это далеко не предельные возможности оборудования. Они определили, что при графеновом покрытии значительно увеличивается объем памяти.

Кроме того, удастся уменьшить толщину винчестеров и сохранить их высокую долговечность. Дело в том, что графен снижает трение и дает защиту от коррозийных процессов. При этом объем записи возрастет до 10 Тбит на дюйм.