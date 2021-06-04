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Противостояние между Россией и Западом не закончится никогда. И Украина в этом конфликте исполняет одну из самых важных ролей, уверен военный эксперт Олег Жданов, представляющий издание «Главред».

Он напоминает советские времена, в которые Россия была надежно защищена от войск НАТО барьером из государств, где размещались группировки войск СССР. Сейчас ситуация изменилась, так как Североатлантический альянс сдвинул свои границы вплотную к Украине. И теперь только она представляет собой так называемую буферную зону.

Именно для того, чтобы не дать США возможности придвинуться еще ближе к РФ, Москва намерена создать двадцать новых подразделений у своих западных границ. Она намерена не допустить вступления Киева в НАТО и сделает для этого все возможное и невозможное. Если придется поглотить Украину, чтобы остановить распространение Альянса на восток, это тоже будет сделано без малейших колебаний, уверен аналитик.

НАТО имеет свои планы на Украину и Киеву они точно не понравятся. Да, сейчас он восхищается малейшей переброской войск США ближе к России, многочисленными провокациями и другими агрессивными действиями. Однако когда Соединенные Штаты используют ее территорию для ведения боевых действий на украинской территории, восхищение пройдет само собой. Но будет уже поздно.

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