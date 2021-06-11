Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил о намерении защищать природные ресурсы страны от иностранных грабителей.

Глава Центральноафриканской Республики в беседе с журналистами рассказал о своих задачах на посту президента. По его словам, он не допустит ошибок своих предшественников, которые позволили иностранцам наживаться на природных ресурсах ЦАР. Об этом центральноафриканский лидер заявил в беседе с изданием Le Potentiel Centrafricain.

Он заметил, что народ страны устал от постоянных провокаций со стороны тех, кто мечтает грабить природные ресурсы страны. Поэтому ЦАР будет выстраивать отношения с другими государствами по принципу равноправного партнерства.

«Очевидно, что нам нужно открываться миру, но центральноафриканский народ не готов вновь терпеть оскорбления и находиться в неудобном положении», – отметил президент.

Обострить ситуацию в ЦАР пытается соседний Чад, который находится под влиянием Франции. Чадские военнослужащие готовят провокации у границы, а наемники из этой страны помогают центральноафриканским боевикам.

В конце прошлого года коалиция бандформирований совершила попытку силового захвата власти в стране. Пресечь госпереворот удалось правительственной армии ЦАР (FACA), которую последние несколько лет тренировали российские инструкторы. Специалисты находятся в ЦАР по приглашению правительства и с санкции ООН, в западных СМИ их часто причисляют к «ЧВК Вагнера». Теперь, благодаря российской помощи, FACA представляет собой эффективную армию, способную защитить страну от возможных угроз.

Совместными усилиями им удалось привести страну к стабильности. Чтобы нарастить темпы экономики, Туадера планирует провести ряд преобразований. Эксперты выражают уверенность в том, что центральноафриканский лидер достигнет поставленных задач.