Ллойд Остин, глава Минобороны США, возразил критикам, которым не понравился его подход к набору людей в американскую армию. Речь идет о массовом приеме трансгендеров и женщин в вооруженные силы страны.

Согласно его словам, данная критика несправедлива. Он добавил, что американские войска не стали из-за этого уязвимыми и никогда не станут таковыми. По мнению Остина, спекуляциями на подобные темы ведут лишь противники Соединенных Штатов, включая Россию и Китай. Ему также безразлична критика, идущая из-за рубежа, так как его основная задача заключается в защите страны.

В СМИ напоминают, что в начале текущего года американским президентом Джо Байденом был подписан указ, отменяющий ограничения на службу в армии для трансгендеров. После этого Остина начали критиковать некоторые СМИ и политики из категории консерваторов.