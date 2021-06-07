Мевлют Чавушоглу, руководитель МИД Турции, отметил, что купленные у РФ ЗРК С-400 не представляют опасности для Североатлантического альянса.

Согласно его словам, российские комплексы не угрожают безопасности военно-политического блока. Поэтому Анкара собирается подходить к обсуждению вопроса об их развертывании с точки зрения реализма. Она надеется на проведение конструктивного диалога с другими странами-участницами НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Турция ранее продемонстрировала альянсу все необходимые доказательства того, что она не осуществляла никаких агрессивных действий в отношении военных судов своих союзников.