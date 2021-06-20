В рамках недавнего выпуска передачи «Военная приемка» было рассказано о понтонных переправах, изобретённых ещё в СССР.

Как отмечается, военный инженер и полковник Юрий Глазунов изобрёл торсион, благодаря которому удалось сократить в пять раз необходимое количество людей для развёртывания секций. Кроме того, заметно было сокращено время раскладки, так как благодаря изобретению требовалось провести всего лишь 6 операций вместо прежних 500. Также в 10 раз была увеличена пропускная способность моста.

Изобретение было настолько хорошим, что другие страны хотели присвоить его себе. Так, указывается, что СССР поставлял понтоны ПМП во многие страны. В итоге их отправили в ГДР, а оттуда их передали США. В Америке на основе полученного моста сделали свой вариант, который был принят в 1972 году во снабжение. Два года спустя его продемонстрировали в ФРГ.

Со временем генералы НАТО начали считать, что это их изобретение. Так, в 1990-х годах на учения стран НАТО был приглашён генерал-полковник Кузнецов. После демонстрации парка он заявил, что это «наш парк», на что генерал НАТО ему ответил, что это невозможно. Генерал попросил дать время, чтобы уточнить информацию, и утром следующего дня извинился и заявил, что был не прав.

Недавно в США рассказали о советской подводной лодке «Лира», созданной в рамках проекта 705(К). Военные аналитики назвали её “безумно быстрой”.