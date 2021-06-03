Американский военный аналитик Х.И. Саттон посвятил пост в социальной сети Twitter советской подводной лодке «Лира», созданной в рамках проекта 705(К). По его словам, это была «безумно быстрая» субмарина, которая успела послужить еще и российскому флоту.

Советские конструкторы разработали эту подлодку в 70-х годах прошлого столетия. Она развивала скорость до 41 узла, что и сейчас является весьма солидным показателем. Кроме того, атомная субмарина погружалась на большую глубину, где становилась совершенно недосягаемой для кораблей Североатлантического альянса.

Именно скорость являлась главным козырем АПЛ. Она могла быстро добираться до места сражения, молниеносно наносить удары и мгновенно уходить на безопасную дистанцию, не дожидаясь ответной атаки.

Автор публикации, которая переведена порталом «ПолитРоссия», рассказал, что в 1990 году все подлодки данного проекта сняли с вооружения. Осталась лишь одна, которая успешно дослужила уже на российском флоте до 1997 года.