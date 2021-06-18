У Китая сейчас отсутствуют какие-либо возможности для захвата Тайваня, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он также отметил, что у КНР в настоящий момент нет никакой мотивации для подобных действий.

В то же время Милли заявляет, что Китай вполне может развить потенциал для проведения военных операций по захвату острова в будущем. В этом случае нельзя исключать сценарий применения силы НОАК. Но в ближайшие годы вероятность силового захвата Тайваня все же является минимальной.

Таким образом генерал прокомментировал недавние учения китайской армии, которые вызвали тревогу не только у Тайваня, но и у Соединенных Штатов. В этих маневрах Китай задействовал 28 боевых самолетов. Никогда ранее он не привлекал к обычным своим провокациям столь крупные силы.

Ситуацию в регионе прокомментировал и глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что захват Тайваня и его присоединение можно назвать одной из приоритетных целей Китая, его ключевым национальным интересом. Поэтому рано или поздно Пекин все же захочет решить эту задачу. Вопрос заключается лишь в том, когда у него появится возможность сделать этой. В настоящий момент необходимый потенциал отсутствует и вряд ли стоит ожидать его возникновения в несколько последующих лет. Но вопрос с обеспечением безопасности Тайваня все же остается открытым для Соединенных Штатов.