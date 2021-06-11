Британские джипы и другое вооружение, которое Запад передает Украине, часто оказывается в Сирии, где используется местными парламентариями в борьбе с правительством Асада, рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян. Он также пояснил, что одного оружия Киеву недостаточно, чтобы успешно воевать.

По словам эксперта, Запад переправляет на Украину оружие, чтобы максимально вооружить ее для войны на Донбассе. Однако Киев особо не рвется воевать, а технику перепродает в Сирию, получая неплохие прибыли. Во всяком случае наблюдатели из Европы неоднократно находили ее именно там.

Кроме того, политолог отметил, что несмотря на заявления о постоянно растущей мощи, Украина вряд ли готова вести войну. Ведь дело не только в оружии, а еще и в моральном духе, который у бойцов ВСУ стремится к нулю. В Донбассе увеличивается количество дезертиров, которые сообщают об ужасном состоянии армии.

Напоследок политолог привел пример Польши, которая в 1939 году делала такие же заявления, как и Украина. Она называла свою армию второй в Европе, но всего за 17 дней была вынуждена капитулировать.