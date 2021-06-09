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На личной карточке американца Пола Уилана, который отбывает в России наказание за шпионаж, имеется красная полоса. Она означает, что Федеральная служба исполнения наказаний считает этого заключенного склонным к побегу.

Адвокат Ольга Карлова, которая посетила своего клиента в тюрьме, также сообщила, что на Уилана наложили 5 административных взысканий за несколько нарушений дисциплины.

По словам Карловой, Уилан надеется, что президент США Джо Байден решит вопрос о его передаче Соединенным Штатам для дальнейшего отбывания наказания на родине. Адвокат считает это вполне реальным, так как взамен на Уилана Соединенные Штаты могут выдать россиян Константина Ярошенко или Виктора Бута.

Напомним, что в декабре 2018 года Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в гостинице «Метрополь». У него изъяли электронный носитель с информацией, подпадающей под понятие государственной тайны. Мосгорсуд признал американца виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

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