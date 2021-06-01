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Читатели французского издания Le Figaro сильно сомневаются, что Украина «сдерживает российскую агрессию». Также фейковыми являются и ее заявления о «защите Европы», считают пользователи.

Они подняли эту тему в комментариях к статье под названием «На фронтах Донбасса. Бесконечная война между Россией и Украиной» и поинтересовались, с какой стати Киев называет восточные области своей территорией. Если исторически весь левый берег Днепра является российским.

Не поверили французы и в то, что Украина воюет на Донбассе против России.

«Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт», – вполне логично заметил pasdeloup42.

Читателя canfrarus заинтересовало, почему в «войне с Россией» Украина стреляет по мирным жителям Донбасса, а не атакует Крым, где действительно находятся войска РФ.

«В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов», – предположил пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

Также французы удивляются реакции Европы на боевые действия в Донбассе. Они сравнивают восточные области Украины с Косово.

«В аналогичной ситуации ЕС последовал за США и подтвердил независимость Косово. Почему нельзя так же поступить с этими русскоязычными областями?», – поинтересовался Montabo.

Ответ на этот вопрос сразу же выдал pi erre, который заявил, что Евросоюз, называющий себя моделью демократии, вопреки всем демократическим принципам поддерживает «укронацистов», из-за чего и возникла такая ситуация на Донбассе.

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